George Clooney jako Buck Rogers? Nie tak szybko. Będzie proces!

Niedawno informowaliśmy o tym, że George Clooney wyprodukuje dla studia Legendary serial o przygodach Bucka Rogersa. Może też w nim wystąpić. Wszystko wskazuje jednak na to, że projekt w ogóle nie powstanie.Nowlan Family Trust, czyli spadkobiercy Philipa Francisa Nowlana (twórcy postaci), wystosowali właśnie pismo do Legendary, w którym domagają się natychmiastowego przerwania prac nad projektem. Twierdzą, że studio nie ma praw do ekranizacji, a samo Nowlan Family Trust podpisało umowę z wytwórnią Skydance na realizację nowej ekranizacji.Sprawę jeszcze bardziej komplikuje fakt, że Legendary chce zrobić serial o Bucku Rogersie bazując na noweli "Armageddon 2419 A.D.". Jednak jej bohaterem nie był Buck Rogers a Anthony Rogers. Prawnicy Nowlan Family Trust twierdzą, że są to dwie różne postaci, choć niemal wszyscy traktują bohaterów wymiennie.Legendary nie składa broni. Twierdzi, że posiada wszystkie niezbędne prawa, a część prac Nowlana jest już ogólnodostępna. Studio zapewne liczy na to, że Nowlan Family Trust i Skydance nie będą chcieli wdawać się w długi i kosztowny proces sądowy. Jednak głównym prawnikiem NFT jest Neville Johnson, który skutecznie kończył wiele batalii z hollywoodzkimi wytwórniami. Reprezentował m.in. Sylvestra Stallone'a , kiedy ten sądził się z Warner Bros. o tantiemy za film " Człowiek demolka ".W przeszłości Buck Rogers był chętnie adaptowany na potrzeby różnych mediów (były filmy, seriale i gry wideo). Od lat jednak nie powstała żadna nowa ekranizacja, choć chętnych do nakręcenia jej nie brakowało. Do kinowej wersji swego czasu przymierzali się Frank Miller