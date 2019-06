Glen Powell obiektem pożądania wszystkich kobiet

Getty Images © Axelle/Bauer-Griffin



) zagra jedną z głównych ról w komedii. Projekt powstaje dla STXfilms.Jest to historia kobiety, sztywnej prawniczki, która załatwiła swojemu uroczo naiwnemu bratu pracę w swojej kancelarii. Nie przewidziała, jaki efekt będzie miał przystojny mężczyzna na pracujące kobiety. Każda z nich będzie pożądać jego ciała, co prowadzić będzie do wielu zabawnych sytuacji.Film wyreżyseruje Melissa Stack ), która powraca tym projektem do swojego scenariusza sprzed lat, który w 2007 roku znalazł się na tak zwanej Czarnej Liście, czyli zestawieniu najciekawszych tekstów krążących po hollywoodzkich wytwórniach.