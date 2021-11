Godzilla ma 67 lat. Zobaczcie prezent od studia Toho

Godzilla - Król Potworów

Godzilla ma 67 lat. Jak świętują urodziny Japończycy?

W Japonii 3 listopada jest Dniem Godzilli, kiedy to świętowane są urodziny Króla Potworów. W tym roku jednym z prezentów jest krótkometrażówka "Godzilla vs Hedorah". Godzilla to jeden z najsłynniejszych potworów kaijū. Po raz pierwszy pojawił się na dużym ekranie w filmie " Godzilla " w 1954 roku. Koncepcja potwora zrodziła się z doświadczeń reżysera Ishirō Hondy , który na własne oczy widział zniszczenia, jakich dokonała bomba atomowa w Hiroszimie. To dlatego Godzilla otrzymał podobną moc niszczenia wszystkiego, co napotka na swej drodze. Pierwotnie rozważano, by Godzilla wyglądał jak potężne połączenie goryla z wielorybem (jego imię to połączenie japońskich słów oznaczających goryla i wieloryba).Studio Toho wciąż produkuje kolejne filmy fabularne i animowane, a także seriale. Ich ostatnim projektem było anime " Godzilla: Hoshi wo Kū Mono ". Równolegle potwór pojawia się w produkcjach angielskojęzycznych. Obecnie stanowi część MonsterVerse studia Legendary. Ostatnim filmem z tego cyklu jest " Godzilla vs. Kong " z tego roku.Z okazji Dnia Godzilli Toho International, Inc. ogłosiło, że światło dzienne ujrzy zremasterowana do 4K wersja pierwszego filmu o potworze.W sieci pojawiła się też krótkometrażówka "Godzilla vs Hedorah", w której użyto kostiumów potworów z filmu " Godzilla: Ostatnia wojna ". Całość wyreżyserował Kazuhiro Nakagawa Poniżej możecie obejrzeć film "Godzilla vs Hedorah".