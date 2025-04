Widowisko "Godzilla Minus One" dostaje sequel! Toho ma wielkie plany

Toho planuje podbić świat

Zwiastun filmu "Godzilla Minus One"

Bloomberg donosi o nowej strategii Toho. Studio zdecydowało się poświęcić 120 miliardów jenów na popularyzację swoich marek na świecie. Ma to być odpowiedź na przewidywane spowolnienie japońskiej gospodarki związanej z krytycznym starzeniem się społeczeństwa.. Pieniądze te zostaną przeznaczone na sfinansowanie kontynuacji filmu, jak również na rozwijanie linii gadżetów, a także grę wideo.Akcja filmu rozgrywała się w Japonii po II wojnie światowej. Ryunosuke Kamiki wcielał się w Kōichiego Shikishimę - byłego pilota kamikaze, który ledwo przeżył spotkanie z Godzillą i teraz cierpi na zespół stresu pourazowego. Gdy potężny potwór pojawia się ponownie kilka lat później, grupa żołnierzy oraz weteranów musi się zjednoczyć, by pokonać monstrum, zanim zniszczy ono Japonię.Reżyserem filmu był. I to on ma odpowiadać za sequel.