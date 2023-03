Gollum w nowym "Władcy Pierścieni"? "Śródziemie nigdy ze mnie nie wyszło!"

Andy Serkis jako Gollum w serii "Władca Pierścieni"

Andy Serkis jako Gollum: "Śródziemie nigdy ze mnie nie wyszło"

Historia Śródziemia na wielkich ekranach

Posłuchajcie naszych podcastów o "Władcy Pierścieni"

Nie minęło wiele czasu od ogłoszenia, że w drodze są nowe filmy z uniwersum, a już mamy pierwszego ochotnika, który zaoferował swój udział w potencjalnych projektach. A jest nim nie byle kto, bowcielający się w ikoniczną– zarówno w trylogii " Władcy Pierścieni ", jak i w " Hobbicie: Niezwykłej podróży ". Deklarując swoje wielkie oddanie Peterowi Jacksonowi oraz reszcie ekipy, aktor podkreślił, że powrót do Śródziemia byłby dla niego dużą przyjemnością, ponieważ. Ze słów Serkisa jasno jednak wynika, że jego powrót byłby możliwy, jedynie gdyby do realizacji nowych części powrócili producenci pierwotnej trylogii.W podcaście Post-Credit Podcast Serkis dał wyraźny sygnał, że jest otwarty na propozycję współpracy z dawnym zespołem odpowiedzialnym za powstanie " Władcy Pierścieni " i " Hobbitów ":Pytanie, czy Warner Bros. i New Line są otwarte na tę współpracę. Peter Jackson, Fran Walsh, Philippa Boyens poinformowali, że są gotowi poznać pomysł studia na nowe wersje filmów.Nowe ambitne plany Warner Bros. Discovery to efekt podpisanego kontraktu z firmąna gruncie filmów, gier wideo, zabawek, spektakli i parków rozrywki.Embracer przejął je od firmy producenckiej Saul Zaentz Co., która w latach 90. przekazała licencje na ekranizacje Tolkiena New Line Cinema, co pozwoliło stworzyć Petera Jacksona . Licencja ta wygasła jednak i prawa wróciły do Saul Zaentz Co., co umożliwiło ich sprzedaż Embracer Group.Możliwości powrotu do Śródziemia przez Warner Bros. jest spełnieniem jednego z marzeń Zaslava, który po przejęciu władzy nad koncernem Warner Bros. Discovery głośno wyrażał pogląd, że studio musi rozwijać swoje marki. To dlatego w listopadzie deklarował chęć podpisania nowego kontraktu z J.K. Rowling naWięcej na ten temat oraz co dalej z serialem " Władca Pierścieni " przeczytacie