"Animal Crossing" w świecie Tolkiena? Nadchodzi "Tales of the Shire"

Zobacz zwiastun "Tales of the Shire"

Nawiązując do klimatów znanych z " Disney Dreamlight Valley " czy Nintendowskiego " Animal Crossing ", " Tales of the Shire " przeniesie nas do bajecznego Hobbitonu. Tam będziemy prowadzić sielskie życie, rozwijać przyjaźnie z naszymi bosymi pobratymcami i urządzać nasze domostwa według własnego uznania.Gra ma zadebiutować w drugiej połowie tego roku na platformach Nintendo Switch, PS5, Xbox Series X/S oraz PC. Za jej produkcję odpowiada studio Wētā Workshop, znane w branży filmowej głównie z efektów specjalnych i produkcji rekwizytów.