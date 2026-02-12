Newsy Gry To już pewne! “Gothic 1 Remake” ma datę premiery
Gry

To już pewne! “Gothic 1 Remake” ma datę premiery

autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Gothic+1+Remake+z+premier%C4%85+5+czerwca+2026+roku.-165148
To już pewne! “Gothic 1 Remake” ma datę premiery
Kolonia wzywa. I tym razem nie są to plotki ani przecieki. "Gothic Remake" wreszcie otrzymał konkretną datę premiery – powrót do jednej z najbardziej kultowych gier RPG w historii nastąpi trochę później niż zakładano. Twórcy z Alkimia Interactive jasno podkreślają: to nie jest projekt robiony "na szybko". To ma być prawdziwy "Gothic" – surowy, brutalny i bezkompromisowy.

Celem zespołu było jedno: odtworzyć niezapomnianą magię oryginalnego "Gothica" sprzed 25 lat. Nie chodziło wyłącznie o odświeżenie grafiki czy podbicie rozdzielczości tekstur. Twórcy chcieli przywrócić wszystko to, co sprawiło, że gra stała się legendą – obozowy klimat, żyjący własnym rytmem otwarty świat, dosadny język bohaterów, bezlitosną dzicz oraz charakterystyczne poczucie bycia nikim w brutalnym świecie Kolonii.

Deweloperzy z Alkimia Interactive spędzili niezliczone godziny na dopracowywaniu najdrobniejszych detali. Twarze mieszkańców Starego Obozu mają oddawać ich charakter – brud, zmęczenie i bezwzględność. Każda postać otrzymała odpowiednio szorstki, chrapliwy głos, który ma budować autentyczność świata. Twórcy podkreślają, że zależało im na tym, by gra była nowoczesna technologicznie, ale jednocześnie nie straciła swojej surowości i outsiderowskiego klimatu.

To właśnie dlatego projekt wymagał znacznie większej liczby iteracji niż przeciętna produkcja. Zespół nie chciał stworzyć czegoś „wystarczającego”. Celem było doświadczenie, które w każdym zakątku świata będzie po prostu "czuć Gothikiem". I to wymagało czasu.

W związku z tym twórcy postanowili jasno zakomunikować: gra nie zadebiutuje "na początku 2026 roku", jak wcześniej sugerowano, ale też nie zostanie opóźniona. Premiera odbędzie się dokładnie wtedy, kiedy powinna – 5 czerwca 2026 roku.

Zobacz zwiastun "Gothic Remake"




Studio otwarcie przyznaje, że ogromną rolę w doprowadzeniu projektu do tego etapu odegrała społeczność. Entuzjastyczne komentarze, konstruktywna krytyka, a nawet najbardziej kąśliwe uwagi i burzliwe dyskusje na forach motywowały twórców do jeszcze cięższej pracy. Ta pasja fanów od zawsze była integralną częścią fenomenu "Gothica".

Już w czerwcu 2026 roku ponownie usłyszymy kultowe "Witamy w Kolonii!". "Gothic Remake" zadebiutuje 5 czerwca 2026 roku. Tytuł zmierza na PC oraz konsole obecnej generacji – PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Jeśli twórcom faktycznie udało się zachować ducha oryginału, a jednocześnie nadać mu współczesną jakość wykonania, możemy być świadkami jednego z najważniejszych powrotów w historii gatunku RPG.

Powiązane artykuły Gothic

Zobacz wszystkie artykuły

Gothic Remake  (2026)

 Gothic Remake

Gothic  (2001)

 Gothic

Gothic II  (2002)

 Gothic II

Gothic 3  (2006)

 Gothic 3

Najnowsze Newsy

Inne Filmy

James Van Der Beek wydał oszczędności na walkę z chorobą. Trwa zbiórka dla rodziny

Inne Filmy

"Śnieżka": gigantyczny budżet, olbrzymia strata. Disney ujawnia dane finansowe

Wideo Gry

TYLKO DLA DOROSŁYCH: "Hellraiser" powraca jako gra! Oto zwiastun

3 komentarze
Filmy Gry

"Helldivers". Jason Momoa gwiazdą. Znamy datę premiery

3 komentarze
Rankingi Filmy

TOP: Najlepsze filmy rozgrywające się na zimowych igrzyskach

Inne Filmy

Nie żyje Bud Cort. Aktor znany z "Harolda i Maude" miał 77 lat

Inne Seriale

James Van Der Beek nie żyje. Dawson z "Jeziora marzeń" miał 48 lat

39 komentarzy