To już pewne! “Gothic 1 Remake” ma datę premiery

Kolonia wzywa. I tym razem nie są to plotki ani przecieki. "Gothic Remake" wreszcie otrzymał konkretną datę premiery – powrót do jednej z najbardziej kultowych gier RPG w historii nastąpi trochę później niż zakładano. Twórcy z Alkimia Interactive jasno podkreślają: to nie jest projekt robiony "na szybko". To ma być prawdziwy "Gothic" – surowy, brutalny i bezkompromisowy.
Celem zespołu było jedno: odtworzyć niezapomnianą magię oryginalnego "Gothica
" sprzed 25 lat. Nie chodziło wyłącznie o odświeżenie grafiki czy podbicie rozdzielczości tekstur. Twórcy chcieli przywrócić wszystko to, co sprawiło, że gra stała się legendą – obozowy klimat, żyjący własnym rytmem otwarty świat, dosadny język bohaterów, bezlitosną dzicz oraz charakterystyczne poczucie bycia nikim w brutalnym świecie Kolonii.
Deweloperzy z Alkimia Interactive spędzili niezliczone godziny na dopracowywaniu najdrobniejszych detali. Twarze mieszkańców Starego Obozu mają oddawać ich charakter – brud, zmęczenie i bezwzględność. Każda postać otrzymała odpowiednio szorstki, chrapliwy głos, który ma budować autentyczność świata. Twórcy podkreślają, że zależało im na tym, by gra była nowoczesna technologicznie, ale jednocześnie nie straciła swojej surowości i outsiderowskiego klimatu.
To właśnie dlatego projekt wymagał znacznie większej liczby iteracji niż przeciętna produkcja. Zespół nie chciał stworzyć czegoś „wystarczającego”. Celem było doświadczenie, które w każdym zakątku świata będzie po prostu "czuć Gothikiem". I to wymagało czasu.
W związku z tym twórcy postanowili jasno zakomunikować: gra nie zadebiutuje "na początku 2026 roku", jak wcześniej sugerowano, ale też nie zostanie opóźniona. Premiera odbędzie się dokładnie wtedy, kiedy powinna – 5 czerwca 2026 roku
.
Zobacz zwiastun "Gothic Remake"
Studio otwarcie przyznaje, że ogromną rolę w doprowadzeniu projektu do tego etapu odegrała społeczność. Entuzjastyczne komentarze, konstruktywna krytyka, a nawet najbardziej kąśliwe uwagi i burzliwe dyskusje na forach motywowały twórców do jeszcze cięższej pracy. Ta pasja fanów od zawsze była integralną częścią fenomenu "Gothica".
Już w czerwcu 2026 roku ponownie usłyszymy kultowe "Witamy w Kolonii!". "Gothic Remake
" zadebiutuje 5 czerwca 2026 roku. Tytuł zmierza na PC oraz konsole obecnej generacji – PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Jeśli twórcom faktycznie udało się zachować ducha oryginału, a jednocześnie nadać mu współczesną jakość wykonania, możemy być świadkami jednego z najważniejszych powrotów w historii gatunku RPG.