Twórcy "Gothica" z apelem do graczy: Nie spisujcie nas na straty!

Nieugięta Determinacja Piranha Bytes

"Nie spisujcie nas jeszcze na straty!"

Czy to koniec Piranha Bytes, twórców legendarnego w naszym kraju „Gothica"? Przed minionym weekendem Internet zalała fala plotek o potencjalnym zamknięciu studia przez firmę matkę, czyli grupę Embracer. Dzisiaj głos zabrało jednak samo studio, które w opublikowanym w sieci liście nie dementuje w jasny sposób plotek ale jednocześnie stara się wykazać dalszą determinacją do tworzenia niezapomnianych gier i doświadczeń. Czy to koniec Piranii? Zobaczymy już wkrótce! Po więcej informacji zapraszamy do działu Gry na Filmwebie. Dajcie znać, która część Gothica jest Waszą ulubioną i dlaczego akurat ta!

Piranha Bytes stanęło w obliczu plotek, które mogłyby zwiastować jego zmierzch. Jednakże, ich ostatnie oświadczenie jest niczym sztandar wytrwałości, który powiewa w obliczu przeciwności. Studio, mające na swoim koncie kultowy w Polsce " Gothic ", zapewnia o niewzruszonej determinacji w tworzeniu wyjątkowych światów i historii, które są bliskie sercu graczy. Obiecują, że będą kontynuować swoją misję, niezależnie od tego jak trudna będzie.Podsumowując, Piranha Bytes nie tylko odpiera fale plotek, ale również kieruje do swoich fanów przesłanie jedności i twórczego zapału. Studio, które uczyniło " Gothic " legendą w polskiej kulturze gier wideo, nie pozwoli, by plotki i niepewność zaszkodziły ich dalszym projektom. Obiecują utrzymać kontakt z graczami i z niecierpliwością poszukują partnera, który pomoże im w realizacji nowych wizji. Piranha Bytes jest gotowe do dalszej walki, mając za sprzymierzeńca swoją niezachwianą społeczność.