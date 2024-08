Najważniejsze zapowiedzi z THQ Showcase

"Wreckfest 2"

"The Eternal Life of Goldman"

"Titan Quest II"

"Epic Mickey Rebrushed"

„Gothic Remake”

Nowa gra z serii "Darksiders"

Sequel do ciepło przyjętej gry wyścigowej z 2018 roku. Chociaż zwiastun nie przedstawia żadnych szczegółów, udało nam się dowiedzieć trochę więcej o nowej grze studia Bugbear, o czym pisaliśmy tutaj. Gra ma zadebiutować na konsolach i PC w bliżej nieokreślonym terminie.Klasyczna platformówka oparta o greckie, żydowskie i mezopotamskie legendy oraz baśnie. Twórcy, studio Weappy ("This is the police"), szczycą się ręcznie rysowaną grafiką, która jest przejawem miłości do sztuki - poświęcili lata na tworzenie wszystkich klatek animacji w grze. W "The Eternal Life of Goldman" wcielimy się w starszego protagonistę, przypominającego Sknerusa McKwacza z klasycznych platformówek, głównie za sprawą parasolki używanej jako broni i sposobu na pokonywanie wyzwań. Gra ma zadebiutować na Nintendo Switch, PC, PlayStation 5 oraz Xboxach Serii X/S.Sequel do wydanego w 2006 roku hack’n’slasha zaczyna nabierać kształtów, ale nowa zapowiedź, poza pokazaniem nowych fragmentów rozgrywki, nie przyniosła odpowiedzi na pytanie - "kiedy premiera?". Dowiedzieliśmy się natomiast, że każde starcie z przeciwnikami zostało przez twórców starannie zaplanowane, a walki z bossami są wyjątkowe i będą wymagać od gracza różnych taktyk do każdego z nich. "Titan Quest 2" zadebiutuje w bliżej nieokreślonym terminie na PC, PlayStation 5 i Xboxach Serii X/S.Na miesiąc przed premierą twórcy postanowili przypomnieć, jak ambitnym dla nich projektem jest przywrócenie „Epic Mickey” na współczesne sprzęty. Odświeżone przygody Mikiego zobaczymy w rozdzielczości 4K i 60 klatkach na sekundę, wzbogacone o nowe ruchy, takie jak bieganie, przeskok oraz uderzenie w ziemię. "Epic Mickey" zadebiutuje 23 września tego roku na PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 i 5, Xboxach One oraz Serii X/S.Blisko pięciominutowy materiał przyniósł mnóstwo informacji o bardzo wyczekiwanym remake’u kultowej produkcji Piranha Bytes, poza tą najważniejszą. Nadal nie wiemy, kiedy gra zadebiutuje, a brak takiej informacji na tym etapie może oznaczać, że w produkcję studia Alkimia Interactive zagramy dopiero w przyszłym roku. O wszystkim, czego dowiedzieliśmy się o grze ze specjalnego pokazu THQ dla prasy, piszemy tutaj.Na sam koniec dostaliśmy mały teaser kolejnej gry z uniwersum "Darksiders", która nie zdradza nic poza hasłem na końcu "be prepared to ride again" co sugeruje, że ponownie wcielimy się w jednego z jeźdźców Apokalipsy.