Gotowi na powrót "Beverly Hills, 90210" z oryginalną obsadą?

To się dzieje naprawdę! W marcu pojawiły się pierwsze plotki, że może dojść do rebootu serialuz oryginalną obsadą. Teraz portal Deadline informuje, że projekt rzeczywiście ma szansę na realizację. Jego twórcy właśnie próbują sprzedać go którejś ze stacji telewizyjnych lub platform streamingowych.Szczegóły nowej odsłony nie są znane. Twórcy obiecują, że nie będzie to tradycyjny reboot. W obsadzie pojawi się jednak większość gwiazd oryginału, w tym: Jennie Garth był jednym z największych hitów telewizyjnych lat 90. Doczekał się kilku spin-offów (), a także remake'u z 2008 roku -I to właśnie związani z tym remakiem Mike Chessler Chris Alberghini są scenarzystami i producentami nowej odsłony oryginału.