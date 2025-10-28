Guy Pearce i zagadka tajemniczej reinkarnacji

Filmowa adaptacja sztuki teatralnej
Scenariusz powstał na podstawie sztuki Matta Camerona
z 2009 roku, wystawianej niegdyś przez Melbourne Theatre Company. Zarys fabuły jest następujący
: "Po niemal śmiertelnym wypadku w dniu swoich siódmych urodzin chłopiec budzi się ze śpiączki, twierdząc, że jest reinkarnacją mężczyzny, który zmarł siedem lat wcześniej. Gdy jego rodzice oraz rodzina zmarłego próbują zrozumieć sytuację, muszą zmierzyć się z niewiarygodnym dylematem: czy to cudowne odrodzenie, czy może mściwy duch?" Pearce
miał okazję zagrać już w teatralnej wersji tej historii, a możliwość ukazania jej na ekranie określa jako ogromnie satysfakcjonującą. Matt Cameron stworzył emocjonalną opowieść o rodzinnych sekretach, których większość z nas wolałaby nigdy nie odkrywać. Myślę, że chwyci ona widzów za serce.
Aktor zajmie się też aranżacją muzyki autorstwa Tima Finna
. Pearce’a
ostatnio mogliśmy ostatnio oglądać w filmach "Kobieta z kabiny dziesiątej
" oraz "The Brutalist
". Teresa Palmer
pojawiła się w "Kaskaderze
", zaś Ann Dowd
w "Opowieści podręcznej
".
