Zdobywczyni Emmy w nowym filmie Danny'ego Boyle'a!
Zdobywczyni Emmy w nowym filmie Danny'ego Boyle'a!

Deadline
źródło: Getty Images
autor: Wiktor Szymanowicz
Po Guyu Pearcie kolejna gwiazda zasila pokład filmu "Ink" – nadchodzącej produkcji twórcy "28 lat później", Danny'ego Boyle'a. Jak donoszą dziennikarze, do jednokrotnego zdobywcy Emmy dołączyła właśnie... dwukrotna zdobywczyni Emmy. Na ekranie zobaczymy bowiem Claire Foy, znaną ze swojej roli Królowej Elżbiety w serialu "The Crown".

"Ink" – co wiemy o projekcie?



Zdaniem dziennikarzy, "Ink" opowie historię medialnego magnata Ruperta Murdocha, założyciela NewsCorp, w którego ma wcielić się Pearce. W Larry'ego Lamba – redaktora, którego Murdoch zatrudnił do prowadzenia "The Sun" – wcielić miałby się z kolei Jack O'Connell (serial "Skins"). Zdaniem dziennikarzy Deadline, dołączająca właśnie do obsady Claire Foy zagra jego podwładną – ambitną redaktorkę zatrudnioną w "The Sun". 

GettyImages-2220792802-2.jpg Getty Images © Ben Montgomery


Historia skupi się na tym, jak Murdoch chciał przekształcić "The Sun" w najważniejszy brytyjski dziennik oraz jak jego decyzje doprowadziły do wieloletniej rywalizacji z "The Mirror". To właśnie wtedy narodziły się brytyjskie tabloidy w kształcie, jaki znamy dziś.

"Ink" zapowiada się więc jako film o grupie wizjonerów i buntowników, którzy wymyślili nowy rodzaj dziennikarstwa – dający ludziom to, czego chcą, a przy tym zmieniający oblicze mediów na całym świecie. Scenariusz oparty na sztuce Jamesa Grahama ("Brexit") został zaadaptowany przez samego autora. 

Poprzednim filmem Danny'ego Boyle'a było "28 lat później". Naszą dyskusję o filmie możecie zobaczyć poniżej.

"28 lat później" w programie Movie Się


