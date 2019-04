Gwiazda "Doliny krzemowej" superbohaterem Marvela?

Getty Images © Tibrina Hobson



) negocjuje rolę w ekranizacji komiksu MarvelaTytułowi bohaterowie to obdarzeni niemal boskimi mocami strażnicy życia na Ziemi. Wraz ze złymi i zbuntowanymi Deviants zostali stworzeni przez kosmiczne, prastare istoty zwane Celestials. Jednym z wątków filmu ma być historia miłosna między napędzanym kosmiczną energią człowiekiem Ikarisem a członkinią Eternals, Sersi.wyreżyseruje działająca do tej pory w kinie niezależnym Chloe Zhao ). Po Hollywood krążą pogłoski, jakoby członków tytułowej drużyny mieli również zagrać Angelina Joli e i Tomasz Kot Filmografię Nanjianiego zamyka komedia sensacyjnaktóra trafi do kin latem.