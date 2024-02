Przez złe recenzje potrzebował terapii. Kumail Nanjiani o porażce "Eternals"

Kumail Nanjiani jako Kingo w filmie "Eternals"

Wyreżyserowane przez Chloé Zhao widowisko " Eternals " nie rzuciło fanów na kolana. Grający jedną z głównych ról Kumail Nanjiani opowiedział o swoich przeżyciach związanych z krytyką filmu, goszcząc w programie "Inside of You with Michael Rosenbaum".– opowiadał.Negatywne recenzje mocno odbiły się na aktorze, który doszedł do wniosku, że nie poradzi sobie z nimi bez pomocy specjalisty.– powiedział i podkreślił, że jego odczucia podzielają inni członkowie obsady. The Eternals " opowiada o nowej w Uniwersum Marvela grupie superbohaterów. To kosmici, którzy w tajemnicy żyją na Ziemi od tysięcy lat. Po zdarzeniach przedstawionych w filmie " Avengers. Koniec gry " muszą jednak wyjść z ukrycia. Nieoczekiwana tragedia skłania ich do tego, by przeciwstawić się najstarszym wrogom ludzkości.Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o filmie " Eternals ".