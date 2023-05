Cykl "Naznaczony" rozrasta się. Nowy film od reżysera "Moon Knight" Marvela

"Thread" - co wiemy o nowym filmie z cyklu "Naznaczony"?

Seria "Naznaczony"

Zwiastun filmu "Naznaczony: Czerwone drzwi"

Film powstaje dla Screen Gems, Blumhouse i należącego do twórcy uniwersum Jamesa Wana Atomic Monster.Szósty film w cyklubędzie historią małżeństwa, które sięga po zakazaną magię, by cofnąć się w czasie. Chcą w ten sposób zapobiec tragicznej śmierci swojej najmłodszej córki. Ich decyzja będzie miała koszmarne konsekwencje.W głównych rolach wystąpią Mandy Moore ) i Kumail Nanjiani ).Dwie pierwsze części cyklu,(2010) i(2013), napisał Leigh Whannell . Za kamera stanął James Wan . Opowiadały one o doświadczeniach rodziny Lambertów ze światem umarłych.Później powstały jeszcze dwie odsłony cyklu,(2015) i(2018), w których powracała postać medium Elise Rainier ( Lin Shaye ).W tym roku do kin wejdzie. Premiera planowana jest na lipiec.