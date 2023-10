Będzie śmiesznie, kiedy Sam Rockwell wejdzie do baru

Sam Rockwell w czarnej komedii

Angaż obu aktorów był możliwy, ponieważjest produkcją niezależną i udało jej się uzyskać zgodę na realizacji od strajkującego związku aktorówFilm będzie czarną komedią, do której zdjęcia kręcone będą w New Jersey jeszcze w tym roku. Świeżo upieczony ojciec o łagodnym usposobieniu ( Nanjiani ) zaprzyjaźnia się ze spotkanym w barze mężczyzną ( Rockwell ). Wkrótce jednak zaczyna podejrzewać, że jego nowy kumpel skrywa mroczne sekrety...Za kamerąstanie Gary Fleder , dla którego będzie to pierwszy od dekady film kinowy. Ostatnim był dramatZa scenariusz odpowie Scott Rosenberg , który pracował przy dwóch ostatnich częściachoraz komiksowym widowisku Sam Rockwell ostatnio preferuje kino lżejsze gatunkowo. W ubiegłym roku do kin trafiła komedia kryminalna, a na premierę czeka szpiegowski akcyjniak od reżyserazatytułowany. Z kolei Kumail Nanjiani ostatnio grywał w serialach, jak choćby: