Gwiazda "Peaky Blinders" w serialu twórcy "Raid"

Znany z Joe Cole zagra główną rolę w, miniserialu Garetha Evansa ).Jego akcja ma rozgrywać się we współczesnym Londynie rozdartym przez wojny międzynarodowych gangów. Fabuła rusza w momencie, gdy boss jednego z gangów zostaje zamordowany, co zaburza panujący dotychczas kruchy pokój.Do obsady dołączył również Sope Dirisu . W serialu zagrają również m.in. Lucian Msamati Evans wyreżyseruje większość odcinków, ale za kamerą staną również Corin Hardy ) i Xavier Gens ). Twórcy zapowiadają m.in. skrupulatnie zainscenizowane sceny walk, z jakich słynie Evans Projekt powstaje dla należących do HBO stacji Cinemax i Sky Atlantic.