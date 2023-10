Gwiazda "The Last of Us" oskarża byłego partnera o przemoc seksualną

O co oskarżany jest Brian Foster?

Ashley Johnson - skąd ją znamy?

Pozew wpłynął do Sądu Najwyższego w Los Angeles we wtorek. Powódek jest sześć, z czego jedna chce pozostać anonimowa.Powyższe czyny miały odbywać się na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat i być spowodowane uzależnieniem aktora od narkotyków oraz alkoholu.- czytamy w pozwie. Dodatkowo Johnson oskarża Fostera o szantaż i próbę wyłudzenia pieniędzy - mężczyzna miał grozić, że upubliczni intymne szczegóły z jej życia, o ile powódka nie zapłaci mu 150 tysięcy dolarów.Związek Johnson i Fostera rozpoczął się w 2012 roku, jeszcze przed rozpoczęciem przygotowań do serialu internetowego "Critical Role", w którym zagrali wspólnie. Agresywne zachowanie mężczyzny miało postępować w miarę wspólnego życia.. Miał również inwigilować ją za pomocą domowego monitoringu i stalkować w mediach społecznościowych. Opublikował też na Instagramie zdjęcie jej psów, a jako lokalizację oznaczył "Ogród Roberta Blake'a". To nawiązanie do aktora uniewinnionego w sprawie morderstwa żony w pierwszej instancji, a następnie skazanego przez sąd cywiliny. Johnson to wybitna aktorka dubbingowa znana z gier, seriali i filmów. Jej najważniejsza rolą jest ocalała z zagłady ludzkości Ellie, bohaterka dyptyku " The Last of Us ". W będącym adaptacją kultowego tytułu serialu HBO Johnson wcieliła się w nieobecną w grze postać matki Ellie.