Joaquin Phoenix w gejowskim dramacie NC-17. Znamy szczegóły

Gejowski romans w Ameryce lat 30. Co wiemy o filmie Phoenixa i Haynesa?

Getty Images © Andreas Rentz



Za ostateczną wersję scenariusza odpowiadają Haynes Jon Raymond (" Pierwsza krowa ").W jednym z wywiadów Haynes ujawnił, żeReżyser spodziewa się więc, żeAkcja filmu, który wciąż nie ma oficjalnie podanego tytułu, osadzona jest w Los Angeles lat 30. ubiegłego wieku. Joaquin Phoenix wcieli się w postać Richarda Renta. To. Drugim z bohaterów będzie Joe Thomas,z kulturą białych.Kiedy dochodzi do tajemniczego podwójnego morderstwa, Richard i Joe stają się celem ataku skorumpowanej machiny politycznej miasta. By przeżyć, muszą uciekać do Meksyku. W wilgotnych dżunglach zachodniego wybrzeża, kiedy świat zbliża się do krawędzi wojny, bohaterowie oddają się gwałtownemu, namiętnemu romansowi, który sprawi, że zmienią swoje widzenie przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.Zdjęcia do filmu mają rozpocząć się z końcem lipca.