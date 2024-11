Nie tylko Todd Haynes. Joaquin Phoenix groził też odejściem Ridleyowi Scottowi

Joaquin Phoenix w filmie "Napoleon"

Scott ujawnił, że tak właśnie było. A sam proces przepisywania scenariusza zamienił się nawet w dobrą zabawę.– powiedział gazecie "New York Times".Skąd takie zaufanie do Paula Thomasa Andersona ze strony Phoenixa ? Obaj panowie znają się z planów " Mistrza " i " Inherent Vice ". Krążą też plotki, że gwiazdor " Jokera " był początkowo w obsadzie przygotowywanego właśnie przez Andersona filmu " The Battle of Baktan Cross ". Ale zrezygnował.Harleen Quinzel, psychiatra w szpitalu Arkham, zakochuje się w tajemniczym pacjencie, Jokerze. Razem próbują uciec z zakładu psychiatrycznego, niosąc ze sobą burzliwy romans pełen szaleństwa i niebezpieczeństwa.