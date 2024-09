James McAvoy uratował "Split". Znany aktor porzucił film w ostatniej chwili

Kogo zastąpił James McAvoy?

Getty Images © Gareth Cattermole



Zwiastun filmu "Split"

Mowa o w filmie " Split " w reżyserii M. Nighta Shyamalan a. Jak się okazuje, pierwotnie jego gwiazdą miał Joaquin Phoenix McAvoy ujawnił, iż laureat Oscara porzucił projekt zaledwie dwa tygodnie przed rozpoczęciem zdjęć. Split " to historia cierpiącego na rozdwojenie jaźni Kevina. Mężczyzna posiada 23 różne osobowości. Kiedy pojawia się kolejna, dominująca, bohater traci nad sobą kontrolę. Wkrótce porywa trzy nastolatki i więzi je w piwnicy. Zdesperowane dziewczyny muszą odkryć, która osobowość może pomóc im w ucieczce, a która spróbuje je powstrzymać.Film przy budżecie rzędu zaledwie 9 milionów dolarów zarobił na całym świecie prawie 280 milionów. Zebrał również przychylne recenzje - krytycy chwalili zwłaszcza McAvoya wcielającego się w Kevina.Przypomnijmy, że " Split " nie był pierwszym filmem, z którego Phoenix zrezygnował w ostatniej chwili. W sierpniu - zaledwie pięć dni przed startem prac na planie zdjęciowym - aktor porzucił wypełniony odważnymi gejowskimi scenami seksu kryminał w reżyserii Todda Haynesa . Odejście gwiazdora sprawiło, że film najprawdopodobniej nigdy nie zostanie zrealizowany. Finansowanie projektu opierało się bowiem na nazwisku Phoeniksa.Aktor o mało co nie zrezygnował również z występu w " Jokerze ", który przyniósł mu pierwszego w karierze Oscara. Phoenix był także o krok od porzucenia " Napoleona ". Dopiero zaangażowanie Paula Thomasa Andersona do poprawienia scenariusza sprawiło, że chimeryczny artysta pozostał w projekcie.