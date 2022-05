Gwiazdy "Córki" przeżyją epistolograficzny skandal

Co wiemy o filmie "Wicked Little Letters"?

Gwiazdy filmu " Córka Jessie Buckley ponownie wystąpią w jednym filmie. I tym razem będzie dzielić ze sobą czas ekranowy. Panie zagrają bowiem w filmie inspirowanym prawdziwymi wydarzeniami zatytułowanym "Wicked Little Letters".Akcja filmu rozgrywać się będzie w sennym miasteczku Littlehampton. Buckley zagra pełną pasji Rose Gooding, a Colman świętoszkowatą Edith Swan. Panie nie mają ze sobą wiele wspólnego, po prostu są sąsiadkami. Senną atmosferę miasteczka zaburza pojawienie się listów anonimowo rozsyłanych po mieszkańcach. Są wulgarne i ekscentryczne. Im dłużej to trwa, tym większe podejrzenie pada na Rose. Kobieta może nawet stracić wolność i prawo do opieki nad córką. Jednak policjantka Gladys Moss zaczyna podejrzewać, że coś więcej kryje się za listami. Z grupą rezolutnych kobiet postanawia zbadać sprawę i dojść prawdy.Scenariusz przygotował Jonny Sweet . Za kamerą stanie Thea Sharrock , reżyserka " Zanim się pojawiłeś " oraz " Jedynego i niepowtarzalnego Ivana ".Zdjęcia mają ruszyć jesienią. Jessie Buckley niedawno wystąpił w pełnometrażowym debiucie reżyserskim aktorki Maggie Gyllenhaal . " Córka " przyniosła całej trójce nominacje do Oscarów Film jest historią Ledy, która udaje się na wakacje do Grecji. Planuje czytać, wypoczywać na prywatnej plaży i korzystać z urlopu. Spokój intymnego kurortu zaburza jednak przybycie ekscentrycznej rodziny zamieszkującej największą z willi na wyspie. Uwagę Ledy przykuwa przede wszystkim Nina, która mierzy się z trudami bycia młodą mamą, mając pod opieką kilkuletnią córkę. Obserwowanie tajemniczej nieznajomej wywołuje wspomnienia z okresu macierzyństwa, z którymi Leda od wielu lat nie miała odwagi się skonfrontować. Wracają wspomnienia i widma decyzji z przeszłości, których nie można cofnąć.Zwiastun filmu "Córka" znajdziecie poniżej: