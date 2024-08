Paul Mescal całuje Jessie Buckley na planie "Hamneta"

"Hamnet" - co wiemy?

Getty Images © ABC

Zobaczcie pierwsze zdjęcia z planu produkcji





Informacje o rozpoczęciu zdjęć do " Hamneta " pojawiły się już jakiś czas temu, choć dopiero dziś dziennikarze podzielili się pierwszymi fotografiami z planu produkcji. Widać na nich, jak Paul Mescal namiętnie całuje Jessie Buckley , otoczony też przez dwójkę młodych aktorów dziecięcych. Hamnet " jest ekranizacją bestsellerowej powieści New York Timesa autorstwa Maggie O'Farrell . Osadzona w elżbietańskiej Anglii historia przygląda się losom Williama Szekspira i jego żony Agnes. Kobieta, a konkretnie jej trauma po śmierci syna (tytułowego Hamneta) znajduje się na pierwszym planie opowieści O'Farrell - tak będzie też w wersji filmowej, jako że autorka pierwowzoru zaangażowana jest też w pisanie scenariusza.11-letni Hamnet ginie z powodu szalejącej na ulicach Londynu zarazy, a ból po stracie dziecka kontrastowany jest tu z coraz większymi sukcesami, które w teatrze odnosi ojciec rodziny. Powieść O'Farrell przedstawia emocjonalne, rodzinne i artystyczne konsekwencje tej straty, a sam film opisywany jest jako "głęboko ludzka i chwytająca za serce historia".W rolę Williama Szekspira wcieli się Paul Mescal , z kolei jego żonę Agnes zagra Jessie Buckley . Jak na razie nie ma jeszcze informacji na temat obsady drugoplanowej, wiadomo jednak co nieco na temat twórców zaangażowanych w produkcję. Reżyserką filmu zostanie Chloe Zhao , znana chociażby z Oscarowego " Nomadland ". Produkcją filmu zajmie się Sam Mendes (" 1917 "), a za zdjęcia do " Hamneta " opowie niezastąpiony Łukasz Żal (" Zimna wojna ", " Strefa interesów "). Premiera filmu planowana jest na 2025 rok.