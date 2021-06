Gwiazdy "Lobstera" w nowej komedii Todda Solondza

Po " Lobsterze Rachel Weisz znów będą ze sobą współpracować. Tym razem spotkają się na planie komedii " Love Child ". Love Child " będzie mroczną i zarazem zabawną historią, której punktem wyjścia jest kompleks Edypa. Bohaterem filmu jest 11-letni Junior, który marzy o swojej matce i karierze na Broadwayu. Chce być jedynym obiektem miłości swojej rodzicielki, więc organizuje "wypadek" mający na celu wyeliminowanie ojca. Potem zachęca mieszkającego w domku dla gości przystojnego nieznajomego, by uwiódł matkę i został jego nowym tatą. Niestety plan zadziałał aż za. To rzecz jasna wywołuje u Juniora ślepą furię...Film wyreżyseruje według własnego scenariusza Todd Solondz , który już raz próbował doprowadzić do jego realizacji. Wtedy jego gwiazdami byli Penélope Cruz