Gwiazdy "Sukcesji" zarobią więcej w trzecim sezonie

Podczas gdy zewsząd docierają informacje o pracodawcach ścinających pensje swoim pracownikom, obsadzie serialuudało się wywalczyć podwyżki. I to niemałe!Do tej pory za każdy odcinek aktorzy otrzymywali mniej niż 100 tysięcy dolarów. Jak informuje dziennik "The Hollywood Reporter", w trzecim sezonie Jeremy Strong (wcielający się w Kendalla Roya), Sarah Snook (Siobhan Roy), Kieran Culkin (Roman Roy), Alan Ruck (Connor Roy), Matthew Macfadyen (Tom Wambsgans) i Nicholas Braun (kuzyn Greg) będą zarabiać od 300 do 350 tysięcy. Jeszcze większą podwyżkę otrzymał Brian Cox , która gra patriarchę rodu Royów. Jego nowa gaża to pół miliona dolarów za odcinek.jest w tej chwili jednym z bardziej prestiżowych seriali HBO. Dzieło Jesse'ego Armstronga zgarnęło w tym roku Złoty Glob dla najlepszego serialu dramatycznego.Z powodu pandemii koronawirusa twórcy byli zmuszeni opóźnić rozpoczęcie prac na planie trzeciego sezonu. Na razie nie wiadomo, kiedy rozpoczną się zdjęcia.Produkcja przedstawia historię amerykańskiej rodziny kontrolującej jedną z największych korporacji mediowych na świecie, Waystar Royco. Akcja rozgrywa się w Nowym Jorku i przybliża widzom rozterki, z którymi mierzą się członkowie rodziny w chwilach, kiedy waży się ich przyszłość.