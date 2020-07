Gwiazdy będą czytać do snu na HBO Max. Jednym z lektorów Keanu Reeves

HBO Max chce pomóc swoim subskrybentom się zrelaksować. Platforma streamingowa ogłosiła właśnie produkcję serialu " A World of Calm ", którego scenariusz będzie oparty na... popularnej aplikacji. Będzie to pierwsze show serwisu związane ze zdrowiem i odnową biologiczną.Calm's Sleep Stories to aplikacja oferująca opowieści na dobranoc dla dorosłych. Każdy z dziesięciu półgodzinnych odcinków inspirowanego nią serialu zabierze widzów w podróż do innego świata. Aby pomóc odbiorcom naturalnie uspokoić ciało i ukoić umysł, twórcy oferują naukowo opracowane narracje, a także starannie dobraną muzykę i zdjęcia.Wśród narratorów znajdą się największe gwiazdy: Mahershala Ali