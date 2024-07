Halle Berry opuszcza serial z Kim Kardashian

Ryan Murphy rozpoczyna współpracę z Disneyem

Getty Images © Alberto E. Rodriguez



Zwiastun filmu "Nie oddalaj się"

to serial, za który odpowiada. Będzie jego reżyserem, scenarzystą i producentem. Jest to pierwszy projekt Murphy'ego rozwijany w ramach nowej współpracy z Disneyem po tym, jak pożegnał się z Netfliksem, dla którego zrobił m.in. " Hollywood " i " Dahmer - Potwór: Historia Jeffreya Dahmera ".Szczegóły fabuły serialu nie są na razie znane. Wiadomo jedynie tyle, że jego akcja rozgrywać się będzie w prowadzonej przez kobiety firmie prawniczej z Los Angeles. Kardashian Close będą jego producentkami wykonawczymi.powstaje dla platformy Hulu. Halle Berry była w ostatnim czasie zapracowaną osobą, a efekty jej pracy poznamy już w najbliższych miesiącach. W sierpniu na platformie Netflix. To thriller akcji, w którym wystąpił także Mark Wahlberg . Z kolei we wrzeniu do kin ma trafić horror, który nakręcił mistrz gatunku Alexandre Aja W przygotowaniu są kolejne produkcje z Berry w obsadzie. Jednym z nich jest tajemnicze kino akcji, w którym zagra również Angelina Jolie . Kolejnym jest thriller psychologicznyo walce kobiety o swoją rodzinę z charyzmatycznym guru sekty udającej centrum rozwoju osobistego.