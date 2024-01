Netflix ma swoją "Batgirl". Nakręcony "Mothership" z Halle Berry skasowany

Film z Halle Berry trafił do kosza

Getty Images © Lionel Hahn



Co dalej ze współpracą Halle Berry z Netfliksem?

Zwiastun filmu "Poobijana"

to opowieść o kobiecie, której mąż zniknął w tajemniczych okolicznościach. Rok po tym wydarzeniu pod swoim domem bohaterka odkrywa obiekt, który ewidentnie nie pochodzi z Ziemi.Za film odpowiadał Matt Charman , scenarzysta nominowany do Oscara za " Most szpiegów ".miał być jego pełnometrażowym debiutem reżyserskim.W głównej roli wystąpiła Halle Berry . W obsadzie znaleźli się oprócz niej także: Molly Parker . Okazało się jednak, że. I w tym momencie do akcji wkroczył Netflix.i zamiast tego cały projekt trafił do kosza. Halle Berry od kilku lat współpracuje z platformą. To właśnie Netflix kupił jej pełnometrażowy debiut reżyserskipo jego premierze na festiwalu w Toronto.W przygotowaniu jest, w którym Berry zagra u boku Marka Wahlberga Co ciekawe, informacja o kasacjipojawia się wkrótce po tym, jak Scott Stuber ogłosił, że żegna się z Netfliksem, by założyć własną firmę. A to właśnie szef działu filmowego platformy odpowiadał za przyciągnięcie Berry