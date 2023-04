Harmonogram projekcji Mastercard OFF CAMERA 2023 – już jest!

Każdego roku uczestniczki i uczestnicy Mastercard OFF CAMERA mogą obejrzeć bliskow ramach ośmiu sekcji: cztery sekcje stałe oraz cztery sekcje tematyczne. Te ostatnie zmieniają się z każdą kolejną edycją – stanowią komentarz do tego, co aktualnie dzieje się na świecie oraz jakie tematy poruszane są przez filmowców w różnych zakątkach globu. Dzięki temu program Festiwalu pozwala na podróż poprzez wiele filmowych gatunków, konwencji, zjawisk i trendów.tworzy m.in., czyli dziesięć debiutów lub drugich filmów reżyserek i reżyserów z całego świata, które walczą o Krakowską Nagrodę Filmową Andrzeja Wajdy w wysokości 25 000 dolarów. W tym roku jurorami w owym konkursie będą m.in.: Ewa Puszczyńska , ceniona i wielokrotnie nagradzana producentka filmowa, m.in. takich filmów jak " Zimna wojna " i oscarowa " Ida Pawła Pawlikowskiego oraz Michael Seresin , urodzony w Nowej Zelandii operator filmowy, który pracował przy takich produkcjach jak " Ptasiek ", " Harry Potter i Więzień Azkabanu ". Trzeciego jurora poznamy już niedługo!Kolejnym konkursem w stałej sekcji Festiwalu jest– dziesięć najbardziej interesujących polskich produkcji, które walczą o Nagrodę Dominiki Kulczyk & dFlights – 100 000 zł. Znamy już dwóch z trzech przedstawicieli międzynarodowego kina, którzy zasiądą w tegorocznym jury konkursu:, jedna z wiodących światowych reżyserek castingu, która odpowiadała za obsadę ostatnich 14 filmów serii o Jamesie Bondzie oraz, Dyrektor Programowy Festiwalu Filmowego w Cottbus – Festiwalu Filmów Europy Wschodniej.Ponadto stałą część Festiwalu tworzą również sekcje:– odważne, bezkompromisowe i fascynujące kino zza oceanu – oraz, czyli interesujące i nagradzane produkcje z festiwali filmowych z całego świata, które polska publiczność ma okazję zobaczyć najczęściej po raz pierwszy na dużym ekranie.będą składać się z sekcji:, czyli wielkiego powrotu "Kina Nowej Przygody", które swoje triumfy święciło pod koniec lat 70. i 80. XX wieku,, gdzie na dużym ekranie przyjrzymy się losom wielu kobiet,– tu zastanowimy się nad blaskami i cieniami, które niesie ze sobą nieunikniony rozwój technologii, a dzięki sekcjiprzyjrzymy się... nowym formacjom rodzinnym.Podczas Festiwalu Mastercard OFF CAMERA organizowane są również branżowe spotkania na najwyższym poziomie pod szyldem. Przez trzy dni (2-4 maja 2023 roku) Kraków stanie się centrum spotkań dla międzynarodowego grona twórców, producentów, reżyserów, scenarzystów, ekspertów i konsultantów. Podczas paneli dyskusyjnych, warsztatów i spotkań koprodukcyjnych będziemy poznawać pomysły na nowe projekty, dzielić się doświadczeniami z realizacji filmów fabularnych i mierzenia się z wieloma trudnościami, porozmawiamy również o sukcesach dystrybucji polskich filmów.Harmonogram jest dostępny na stronie: https://www.offcamera.pl/harmonogram-projekcji-mastercard-off-camera-2023-juz-jest/