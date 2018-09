Hiddleston gwiazdą serialu "Loki", Olsen - "Scarlet Witch"?

3 2 1



Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu, Disney przygotowuje się do uruchomienia własnej platformy streamingowej. A co za tym idzie, potrzebuje programów, które będzie można na niej pokazywać. Już informowaliśmy m.in. o aktorskim serialu osadzonym w uniwersum "Gwiezdnych wojen" i kilku filmach, które będą miał w sieci swoją premierę. Teraz Variety ujawnia ambitne plany Marvela dotyczące platformy.Jeśli wierzyć portalowi, na potrzeby platformy zostanie zrealizowana cała masa seriali limitowanych będących spin-offami kinowych widowisk. Na pierwszy ogień mają pójść Loki i Scarlet Witch. Bohaterów zagrają aktorzy znani z ekranów kin, czyli w przypadku Lokiego Tom Hiddleston , a Scarlet Witch Elizabeth Olsen Idea jest prosta: przybliżyć znane postaci, które nie doczekały się do tej pory własnego kinowego widowiska. Możliwe więc są również projekty poświęcone Falconowi, Hawkeye'owi, Mantis i wielu, wielu innym postaciom.Każdy serial ma się składać z sześciu do ośmiu odcinków. Wytwórnia nie będzie na nich oszczędzać. Budżetyi innych seriali mają być porównywalne do tego, ile studia wydają na swoje produkcje kinowe.Seriale nie będą realizowane przez Marvel TV, które odpowiada za wszystkie dotychczasowe telewizyjne projekty studia, lecz przez Marvel Studios. Jest to istotne rozróżnienie. Marvel Television kieruje Jeph Loeb , który odpowiada przez szefem całego koncernu, Ikiem Permutterem. Ten jednak jest skonfliktowany z Kevinem Feigiem , który już przed kilkoma laty doprowadził do tego, że odpowiada przez szefem Disneya Alanem Hornem. I to właśnie pod bacznym okiem Feige'a będą powstawać seriale spin-offowe MCU.Ani Disney ani Marvel na razie nie skomentował doniesień portalu Variety.