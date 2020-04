Historia niesłusznie skazanych na śmierć podstawą filmu

Amblin Partners zakupiło prawa do historii Sonii "Sonny" Jacobs opisanej przez nią w książce. Obecnie trwają poszukiwania scenarzysty.Sonia Jacobs i jej mąż Jesse Tafero zostali skazani na karę śmierci za zastrzelenie policjantów w 1976 roku. Obciążające okazały się zeznania towarzyszącego im Waltera Rhodesa, który jednak później przyznał, że to on zastrzelił stróżów prawa.W 1981 roku wyrok Jacobs został zmieniony na dożywocie. Tafero został zabity na krześle elektrycznym w 1990 roku. Egzekucja została wykonana niezgodnie ze sztuką i niektórzy sugerują, że zainspirowała Stephena Kinga do umieszczenia podobnej sceny w. W 1992 roku, po kolejnej apelacji, zmieniono kwalifikację czynu Jacobs i zwolniono ją z więzienia. Kobieta założyła The Sunny Center wspierające osoby, które zostały niesłusznie skazane przez amerykańskie sądy.Historia Jacobs była już inspiracją dla sztuki teatralnej, która została później przeniesiona na ekrany. W filmiew Sunny wcieliła się Susan Sarandon