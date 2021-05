Hit Broadwayu trafi do kin. Oto zwiastun "Dear Evan Hansen"

Do sieci trafił pierwszy zwiastun filmu " Dear Evan Hansen ". Jest to kinowa wersja musicalu, który był hitem na Broadwayu. Zwiastun możecie obejrzeć poniżej:Jest to historia nastolatka, który ma zaburzenia lękowe. Terapią mają być listy pisane do samego siebie. Jeden z listów trafia w ręce kolegi z klasy Connora, który popełnia wkrótce samobójstwo. Evan zostaje uznany przez pomyłkę za przyjaciela Connora. Niespodziewanie zyskuje sympatię kolegów oraz rodziców zmarłego chłopaka.Gwiazdami " Dear Evan Hansen " są: Ben Platt (który wystąpił też w wersji scenicznej i dostał nagrodę Tony), Amy Adams