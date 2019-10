Holland w reżyserskim debiucie gwiazdy "Vicky Cristina Barcelona"

Getty Images © Eugene Gologursky



) dołączył do obsady reżyserskiego debiutu aktorki Rebeki Hall . To adaptacja powieściautorstwa Nelli Larsen z 1929 roku.Książka opowiada o tytułowym społecznym zjawisku, które polega na włączaniu członków marginalizowanej grupy rasowej w obręb innej grupy. Jej bohaterki, Claire Kendry ( Ruth Negga ) oraz Irene Redfield ( Tessa Thompson ) to dawne koleżanki z liceum, teraz należące do zupełnie różnych światów. Ich spotkanie po latach prowadzi do obopólnej fascynacji, a wreszcie - do obsesji, która niesie za sobą groźne konsekwencje. Hall zaadaptowała tekst, zaś jednym z współproducentów filmu jest Forest Whitaker . Nie wiadomo na razie, w kogo wcieli się Holland