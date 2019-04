André Holland w nowym serialu Netflix!

Netflix ogłosił, że do obsady realizowanego przez Damiena Chazelle'a serialudołączy André Holland to dramat muzyczny osadzony w wielokulturowej rzeczywistości współczesnego Paryża. Jego akcja toczyć się będzie wokół jednego z paryskich klubów. To opowieść o jego właścicielu, członkach grającego tam na stałe zespołu i otaczającym ich, tętniącym życiem mieście. Kręcony w Paryżu ośmioodcinkowy serial produkcji Endeavor Content będzie dostępny wyłącznie na Netflix. André Holland wcieli się w postać pianisty jazzowego ELLIOTA UDO - dawniej wschodzącej gwiazdy nowojorskiej sceny muzycznej, a obecnie współwłaściciela podupadającego klubu jazzowego w sercu Paryża, gdzie ukrywa się przed światem. Emocjonalnie niedojrzały mężczyzna trwa w burzliwym związku z wokalistką zespołu. Niespodziewanie w życiu Elliota pojawia się jego 15-letnia córka. Jej obecność sprawi, że będzie musiał nauczyć się stawiać czoła swoim słabościom i w końcu dorosnąć.Wśród producentów wykonawczych serialu znaleźli się m.in.: Damien Chazelle , który wyreżyseruje dwa pierwsze odcinki, pięciokrotny laureat nagrody BAFTA, zdobywca nagród Tony i Olivier Award, scenarzysta i autor scenariusza do sześciu odcinków, Jack Thorne ), sześciokrotny zwycięzca nagrody Grammy i autor piosenek wykonywanych przez serialowy zespół, Glen Ballard ("Jagged Little Pill" Alanis Morissette i "Bad" Michaela Jacksona ) oraz wyróżniony nagrodą Emmy producent Alan Poul ), który odpowiedzialny będzie za reżyserię dwóch odcinków. Współproducentem będzie także André Holland Zdjęcia realizowane będą we Francji. W serialu pojawią się dialogi w językach: francuskim, angielskimi i arabskim.