Emma Watson i André Holland w filmie o Czarnej Wdowie?

Trwa kompletowanie obsady filmu o przygodach Czarnej Wdowy. Jak donosi serwis That Hashtag Show, duże szanse na rolę przeciwnika głównej bohaterki ma znany m.in. zDo filmu poszukiwana jest także aktorka mająca zagrać drugą po Natashy Romanoff ( Scarlett Johansson ) główną postać kobiecą. W castingu biorą udział: będąca w tej chwili faworytką Emma Watson oraz Alice Englert To nie wszystko. Szanse na angaż w widowisku Marvela mają również Rachel Weisz oraz Sebastian Koch Alec Baldwin . Dwaj ostatni ubiegają się o tę samą rolę.Zdjęcia powinny rozpocząć się w czerwcu w Wielkiej Brytanii. Twórcy mogą również zawitać z kamerami do Chorwacji i Miami. Reżyseruje Cate Shortland ).