Taskmaster przeciwnikiem Czarnej Wdowy?

Getty Images © Daniel Zuchnik



Mimo tego, że zdjęcia do solowego filmu o Czarnej Wdowie Scarlett Johansson rozpoczynają się już w czerwcu, wciąż nie wiemy o nim zbyt wiele. Strona We Got This Covered podaje jednak, powołując się na ich zdaniem sprawdzone źródło, że przeciwnikiem bohaterki będzie Taskmaster, a Marvel chce, by zagrał go znany zSupermocą Taskmastera jest umiejętność uczenia się ruchów i sposobów walki każdego, kogo obserwuje. Umie też naśladować głosy, a nawet ma urządzenie, która umożliwia mu przyjmowanie twarzy każdej dowolnej osoby. Stąd posiada niemal nieograniczone zdolności. Jedną osobą, której nie potrafi naśladować, jest Deadpool – zbyt nieprzewidywalny, by go rozgryźć.reżyseruje Cate Shortland