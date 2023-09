Hongkońskie bohaterki na Pięciu Smakach

Karnety są już dostępne!

Kino hongkońskie kojarzy się z filmami akcji, a tym zazwyczaj przypisuje się męskie epitety. To błąd – dzięki specyfice filmów sztuk walki z Hongkongu, kobiety już dekady temu mogły tam z powodzeniem stawać w szranki z mężczyznami, konkurując z nimi wyszkoleniem, zwinnością i sprytem. Wiedzieli o tym mistrzowie King Hu czy Tsui Hark. To między innymi oni odkryli dla świata wybitne artystki, które swoimi rolami wyprzedziły czas i wytyczyły szlak rozwoju kina popularnego.Ale Hongkong to nie tylko kino akcji, lecz także błyskotliwe komedie i dramaty oraz wyraziste opowieści o społecznym wydźwięku – i tu również można odnaleźć fascynujące, złożone kobiece postaci. W sekcji Kobiece Oblicza Hongkongu przypomnimy silne bohaterki i wielkie role gwiazd, m.in.: Cheng Pei-pei Maggie Cheung (w cudownej i zdecydowanie zbyt mało znanej w Polsce " Historii pewnej przyjaźni "), Sylvii Chang czy Cherry Ngan . Sekcja prezentuje kino hongkońskie od lat 60. XX wieku do dnia dzisiejszego z kobiecej perspektywy – od wojowniczek z mieczem w ręku, po heroiny codzienności.Kiedy Jun przyjeżdża z Chin do Hongkongu, Qiao już tu jest. Pewna siebie dziewczyna ma pracę w McDonaldzie, zawadiacki uśmiech i jasne plany na przyszłość. Ona już wie, jak poruszać się po miejskim labiryncie, on dopiero uczy się jego topografii. Wspólne migranckie doświadczenie i potrzeba bliskości sprawiają, że bohaterowie zaczynają spędzać ze sobą coraz więcej czasu. Czy mają jednak szansę na wspólną przyszłość?Ten rasowy melodramat, doprawiony elementami komedii romantycznej, to jedna z najpiękniejszych historii miłosnych współczesnego kina. Maggie Cheung lśni tu w roli Qiao, a w autobiograficznym epizodzie pojawia się nawet operator Christopher Doyle , stały współpracownik Wonga Kar Waia . Bohaterem filmu jest też samo miasto, będące dla jego mieszkańców zarówno pułapką, jak i wielką szansą.Syn generała zostaje uprowadzony przez bandę rzezimieszków z żądaniem wypuszczenia ich herszta z więzienia w ciągu pięciu dni. Polityk nie przystaje na ten układ i wysyła swoją córkę – Złotą Jaskółkę, aby wytropiła bandytów i uwolniła brata. Stoi przed nią trudne zadanie, ale nie jest bezbronna. Ludzie, którzy znajdą się na jej drodze, szybko zauważą, że mają do czynienia ze znakomicie wyszkoloną wojowniczką.Efekt współpracy Hu z legendarną hongkońską wytwórnią Shaw Brothers to efektowny spektakl wuxia, utrzymany w szybkim tempie i cieszący oko barwnymi kadrami. Zachwyca nie tylko choreografia walk, ale przede wszystkim Cheng Pei-pei, która swoją przełomową rolą wyprzedziła epokę, udowadniając, że wojowniczki z powodzeniem mogą stawać do walki z męskimi przeciwnikami.Fleur wyrabia tofu w sklepie swoich rodziców, ale oczekuje od losu zdecydowanie więcej. Dziewczyna umie tańczyć (i to jak!), a pierwsze chwile na uniwersytecie to dla niej szansa na realizację wielkich marzeń. Kiedy przebojem dostaje się do BombA – mocnego hip hopowego składu, wygląda na to, że wszystko idzie w dobrą stronę. Życie ma jednak to do siebie, że lubi komplikacje.Zderzenie ulicznego tańca, tai chi, kung fu, a nawet parkoura, tworzy tu mieszankę wybuchową, dostarczającą sporą dawkę pozytywnej energii. Dochodzi do tego świetna muzyka i znakomita choreografia, a w centrum opowieści znajduje się rewelacyjna Cherry Ngan, która przelatuje przez kadr niczym kometa.Umiera Bill, którego wieloletnią pracą i pasją była rzemieślnicza produkcja ulicznych neonów tradycyjną metodą, wypartą później przez zastosowanie tańszych LEDów. Jego żona, Mei-hsiang, postanawia wejść do warsztatu męża i, kontynuując jego dzieło, skończyć ostatnie zlecenie. Czy wraz z uczniem Billa zdoła odnowić ikoniczny szyld, który przez dekady rozświetlał miasto?"Światło nie zgaśnie nigdy" to intymna miłosna oda z ikonami hongkońskiego kina: Sylvią Chang i Simonem Yamem w głównych rolach, delikatny poemat o Hongkongu, którego wizytówką przez lata były reklamowe neony, zalewające ulice światłem o charakterystycznej, głęboko nasyconej barwie.