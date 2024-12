Horror "Złowrogi" od dziś w kinach

Zwiastun filmu "Złowrogi"

przedstawia historię skazanego na śmierć seryjnego mordercy, który podczas oceny psychiatrycznej oświadcza, że jest demonem. W trakcie rozmowy z psychiatrą z przerażającą pewnością twierdzi, że zanim ich spotkanie dobiegnie końca, lekarz odkryje, że sam popełnił trzy morderstwa. Pełna napięcia gra psychologiczna nie pozwala widzowi oderwać się od ekranu, wciągając go w fascynującą analizę ludzkiej natury i wpływu zła na życie człowieka.Reżyserzy Chuck Konzelman Cary Solomon , czerpiąc inspirację z "Listów starego diabła do młodego" C.S. Lewisa , stworzyli dzieło, które łączy elementy horroru z głęboką refleksją moralną.Jednym z najmocniejszych elementówjest znakomita kreacja Seana Patricka Flanery’ego , który wciela się w postać seryjnego mordercy. Jego intensywne i emocjonalne monologi budzą skojarzenia z legendarnymi scenami z " Adwokata diabła ".Opinie widzów potwierdzają wyjątkowy poziom filmu:Filmod wielu miesięcy nie tylko wzbudza emocje wśród fanów kina, ale także jest szeroko dyskutowany wśród autorytetów duchowych. Jak zauważa egzorcysta, ks. Carlos Martins:Ks. Mateusz Szerszeń, redaktor naczelny dwumiesięcznika o aniołach i życiu duchowym, widzi wobraz głębokiego duchowego konfliktu:to nie tylko propozycja dla miłośników horrorów, ale także dla widzów szukających kina zmuszającego do refleksji. Film jednocześnie przeraża i inspiruje.od 27 grudnia w kinach w całej Polsce!