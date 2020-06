BIULETYN: Disney zamyka kanały dziecięce w Wielkiej Brytanii

Jesienią Walt Disney Co. zamknie trzy telewizyjne kanały w Wielkiej Brytanii Disney Channel, DisneyXD i Disney Junior. Od 1 października wszystkie produkcje tych kanałów będą dostępne wyłącznie na platformie Disney+. [za: The Hollywood Reporter] Michael Winterbottom szykuje serial telewizyjny poświęcony Borisowi Johnsonowi i pandemii COVID-19. Będzie jego reżyserem, a także współautorem scenariusza. [za: Deadline]Aktorzy Tom Brittney Oliver Powell założyli firmę producencką i zamierzają zrealizować serial na podstawie cyklu książek Lynn Brittney "The Mayfair 100". Akcja powieści osadzona jest w czasach I wojny światowej i opowiada o grupie kobiet działających w tajnej grupie zajmującej się badaniem brutalnych zbrodni popełnianych w Londynie. [za: Deadline]Rosyjski reżyser Kiriłł Sieriebriennikow , który publicznie krytykował Kreml, został uznany winny defraudacji 129 mln rubli. Wysokość kary zostanie ogłoszona w piątek. Reżyserowi grozi nawet sześć lat pozbawienia wolności. [za: Variety] Niels Arden Oplev i dramaturg Charley Miles szykują dla HBO Max serial "In Memoriam". Jego akcja rozgrywać się będzie w przyszłości, kiedy to ludzkość tak bardzo zajęła się wrzucaniem zdjęć swoich działań do chmury, że nasze mózgi zmieniły się tracąc zdolność długoterminowego przechowywania wspomnień. W Wielkiej Brytanii znaleziono rozwiązanie tego problemu - każdy z obywateli otrzymuje chip przechowujący wspomnienia. Bohaterką serialu jest 17-letnia Somalia. Kiedy jej matka zostaje zamordowana, dziewczyna postanawia wszczepić sobie chip rodzicieli licząc, że w ten sposób pozna tożsamość mordercy. Nie wie, że wplątała się w wielką konspirację ukrywającą mroczną przeszłość technologicznego przełomu, który stał za powstaniem chipów wspomnień. [za: Deadline] Liv Ullmann znaleźli się w obsadzie filmu "Utvandrarna", czyli nowej ekranizacji "Emigrantów" Vilhelma Moberga . Za kamerą stanie Erik Poppe . Jest to opowieść o szwedzkiej rodzinie, która emigruje do Ameryki w poszukiwaniu lepszego życia. [za: Deadline]Kambodżański akcyjniak " Jailbreak " doczeka się kontynuacji. Projekt nosi tytuł "Jailbreak: Round 2" i opowie o grupie policjantów, którzy muszą wydostać się z więzienia wraz ze ważnym świadkiem w czasie, kiedy zakład karny ogarnięty jest chaosem zamieszek. Obraz wyreżyseruje autor oryginału Jimmy Henderson . [za: The Hollywood Reporter] Matthew A. Cherry został wybrany na stanowisko reżysera filmu "The Come Up". Ma to być komediowa mieszanka " Friday " i " Ocean's 11 ". W obsadzie są już Lil Rel Howery , Keith Lucas i Kenneth Lucas. [za: Deadline]Książka "Im Not Dying With You Tonight" zostanie zekranizowana przez Prominent Productions. Jest to opowieść o napięciach rasowych we współczesnej Ameryce prezentowana przez pryzmat doświadczeń dwóch nastolatek: jednej białem, drugiej czarnoskórej. [za: Deadline]Irańska aktorka Taraneh Alidoosti została skazana na pięć miesięcy pozbawienia wolności za antypaństwową agitację. Aktorka została skazana za to, że upubliczniła wideo, na którym widać, jak oficer policji atakuje kobietę. [za: The Hollywood Reporter] Sinqua Walls dołączył do obsady filmu "Alice". Jest to oparta na faktach historia niewolnicy, która ucieka z plantacji w Georgii i odkrywa, że jest rok 1973, a nie, jak sądziła, XIX wiek. [za: Deadline]Hulu zekranizuje książkę Sally Rooney "Conversations With Friends". Jest to historia dwójki studentów, którzy nawiązują romanse ze starszym małżeństwem, czego efektem są dwa skomplikowane trójkąty miłosne. [za: The Hollywood Reporter] Alex Holmes szykuje nowy dokument. Projekt nosi tytuł "Last Rider" i jego bohaterem będzie amerykański kolarz Greg LeMond, który najpierw o mało nie zginął w wypadku na polowaniu, by później wygrać Tour de France. [za: Deadline] Marlon Wayans podpisał kontrakt z HBO Max. Na jego mocy powstanie m.in. serial "Book of Marlon", w której zagra fikcyjną wersję samego siebie. Serial ma opowiadać o tym, jak godzi bycie dobrym człowiekiem i ojcem z "Marlonem" - personą wykreowaną na potrzeby publiczności. [za: Deadline]