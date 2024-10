"Straszny film 6" - bracia Wayans powracają do serii!

"Straszny film 6" - co wiemy o projekcie?

W pisaniu scenariusza do "Strasznego filmu 6" braci Wayans wspomóc ma Rick Alvarez , autor między innymi " Domu bardzo nawiedzonego ", opartego na bardzo podobnym koncepcie wyjściowym. Alvarez będzie też pełnił funkcję producenta. Zarówno start zdjęć, jak i kinowa premiera filmu, planowane są na rok 2025. Poniżej prezentujemy post z Instagrama jednego z braci, w którym dzieli się informacją o powrocie do serii.- trójka braci powiedziała w niedawnym oświadczeniu -powiedział CEO Miramax, Jonathan Glickman Trudno nie zgodzić się z Jonathanem Glickmanem - od piątej i ostatniej części " Strasznego filmu " minęła już ponad dekada. W tym czasie horrorowy gatunek przeszedł renesans, oferując widzom sporą grupę znakomitych dreszczowców. Bracia Wayans na pewno więc będą mieli z czego wybierać.Przypomnijmy, że po dwóch częściach cyklu studio rozstało się z braciami Wayans , a trzecią część serii powierzyło Davidowi Jerry'emu Zuckerowi . Trzymali oni pieczę nad kolejnymi odsłonami cyklu, choć fani na całym świecie powtarzali, że komediowa jakość znacząco odbiega od tego, co reprezentowały sobą dwie założycielskie części "Strasznego filmu".