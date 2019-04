BIULETYN: "Hanna" z drugim sezonem

Dwa tygodnie po premierze Amazon zamawia drugi sezon serialu. [za: The Hollywood Reporter]Disney+ zamawia serial. Będzie to sequel filmu studia 20th Century Fox. Akcja oryginału osadzona została w 1962 roku. Serial będzie miał miejsce w 1984 roku, kiedy to bohaterowie są już dorośli i mają własne dzieci. Reżyser oryginału, David Mickey Evans , będzie scenarzystą i producentem wykonawczym projektu. [za: Deadline]nie kończą się. Stacja CBS zamawia 17. sezon. [za: The Hollywood Reporter] Keegan-Michael Key , Phylicia Rashad, Anika Noni Rose i Madalen Mills dołączyli do obsady netfliksowego musicalu "Jingle Jangle". Jest to historia zabawkarza, jego wnuczki i magicznego wynalazku, który - jeśli uda im się sprawić, by zadziałał przed Świętami - może zmienić ich życie. [za: Deadline] Melissa Barrera , Leslie Grace, Anthony Ramos Corey Hawkins dołączyli do obsady musicalu "In the Heights". Głównym bohaterem musicalu jest mieszkaniec dzielnicy Manhattanu Washington Heights. Kiedy dziedziczy po zmarłej babce zwycięski los na loterię i miliony dolarów, postanawia zamknąć swój sklepik z winami i przenieść się na słoneczną plażę Dominikany. Akcja przedstawienia rozgrywa się w ciągu trzech dni, kiedy to główny bohater żegna się z sąsiadami i przyjaciółmi. Z czasem orientuje się, że przez ostatnie lata to oni byli jego rodziną, przez co czuje się całkowicie rozdarty i zaczyna wątpić, czy wyjazd jest najlepszym rozwiązaniem. [za: The Hollywood Reporter] Marlon Wayans wystąpi w filmie Sofii Coppoli przygotowywanym dla Apple'a. To historia młodej matki, która odbudowuje relację ze swoim ojcem – większym niż życie playboyem – w trakcie wspólnej przygody w Nowym Jorku. [za: Deadline] Dan Ewing dołączył do obsady filmu. Jest to historia młodego chłopaka, który żyje w postapokaliptycznym świecie pełnym potworów. Bohater przemierza niebezpieczne tereny, by odnaleźć dziewczynę swoich marzeń. [za: Collider]