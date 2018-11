Idris Elba najseksowniejszym żyjącym mężczyzną

Getty Images © Alexander Koerner



Magazyn "People" ogłosił nazwisko tegorocznego zdobywcy tytułu najseksowniejszego żyjącego mężczyzny. Został nim brytyjski aktor Idris Elba Elba zdobył tytuł mając 46 lat, co czyni go jednym z najstarszych zwycięzców. Tylko pięciu mężczyzn został uznanych za najseksowniejszych mając więcej lat (plus Johnny Depp , który w 2009 roku zdobył ten tytuł mając również 46 lat).Kariera aktorska Elby rozwija się już od ponad dwóch dekad. Na radarze światowej widowni znalazł się za sprawą serialu. Prawdziwym przełomem stał się jednak, który otworzył przed nim drzwi na największych hollywoodzkich produkcji. Od czasów tego serialu wciąż jest wymieniany w gronie godnych następców Daniela Craiga w roli Jamesa Bonda.W wolnych chwilach Idris Elba jest DJem na Ibizie, ćwiczy tajski boks w Tajlandii i inwestuje w branżę modową mając własną linię ubrań.