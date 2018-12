Indie w natarciu. "2.0" numerem jeden na świecie

Z taką sytuacją mamy do czynienia bardzo rzadko. Po raz pierwszy od czasu dylogiiindyjskie widowisko bez pomocy Chin miesza w naszym zestawieniu. Tamilski akcyjniak SF Akshayem Kumarem w rolach głównych nie zawiodło oczekiwań. Jest to jedna z najdroższych indyjskich produkcji w historii (ponad 60 mln dolarów), ale też i otwarcie ma nie z tej ziemi. Według szacunkowych danych w weekend trzy wersje językowe filmu zarobiły poza granicami USA. Ponieważ w wielu miejscach miał swoją premierę już w czwartek, łącznie wpływy szacuje się na 52,5 mln dolarów.W ten sposób na drugie miejsce spadło baśniowe widowisko Warner Bros.. Weekendowe wpływy wyniosły. W większości krajów świata obraz sprzedaje się podobnie do pierwszej części cyklu. Słabiej wypada jednak w Wielkiej Brytanii, gdzie w ten weekend zgarnął tylko 3,5 mln dolarów i łącznie ma zaledwie 33,8 mln dolarów. Najlepszym rynkiem pozostała Japonia, gdzie widowisko utrzymało pierwsze miejsce zarabiając 7,4 mln dolarów. Pozostało też numerem jeden w Niemczech (4,5 mln dolarów).W ten sposób zagraniczne wpływyzbliżają się do granicy 400 milionów dolarów (obecnie 385,3 mln). Będzie to 12. premiera tego roku, której udała się ta sztuka. W skali całego globu widowisko osiągnęło już pułap pół miliarda dolarów (a dokładnie 519,6 mln dolarów).Pół miliarda globalnie ma też(539,6 mln dolarów). Obraz w naszym zestawieniu zajął trzecie miejsce zarabiając w weekend. Po raz kolejny zanotował wzrost sprzedaży biletów w Japonii i tylko w sobotę i niedzielę zarobił ok. 4,7 mln dolarów. Po raz pierwszy od miesiąca biografia lidera Queen straciła widzów w Korei Południowej, co zbiegło się w czasie z utratą pierwszego miejsca na rzecz lokalnej nowości(Default). Jedynym nowym rynkiem były Włochy, gdzie w ciągu czterech dnizarobiło 6,1 mln dolarów.znalazł się na miejscu czwartym z wynikiem. Najlepszym rynkiem pozostały Chiny, skąd pochodzi 10,1 mln dolarów. Mocny start animacja zanotowała w Wielkiej Brytanii. Zarobiła tam 5,2 mln dolarów, czyli o 11% więcej niżi zaledwie o 16% mniej niżChińska komedia(A Cool Fish) spadła o jedno oczko na pozycję piątą. Weekendowe wpływy wyniosły. To niespełna milion mniej niż przed tygodniem. Obraz miał słaby start, ale z czasem zyskał zainteresowanie widzów i po 17 dniach na jego koncie jest już 89,4 mln dolarów.Na szóstym miejscu znalazła się animacja, która w ubiegłym tygodniu pojawiła się w całkiem sporej liczbie nowych krajów. Weekendowe wpływy wyniosły. Najlepszymi rynkami były: Niemcy (3,8 mln dolarów w cztery dni), Francja (3,7 mln w pięć dni), Australia (2,9 mln w cztery dni) i Włochy (2,1 mln w cztery dni). Prawie milion dolarów pochodzi z polskich kin.Miejsce siódme przypadłoz wynikiem. Oczywiście niemal całość tej kwoty - 12,2 mln dolarów - pochodzi z Chin, gdzie łączne wpływy wynoszą już 260,5 mln dolarów.Ostatnie miejsce w naszym zestawieniu należy do widowiska, którego weekendowe wpływy szacujemy na. Najlepiej film wystartował w Rosji, gdzie po czterech dniach na koncie ma 2,2 mln dolarów (drugie miejsce w weekend). W pięć dni we Francji zarobił 1,6 mln dolarów, a w Korei Południowej 1,3 mln (w sam weekend 0,8 mln, co wystarczyło jedynie do zajęcia czwartego miejsca).