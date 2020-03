Isla Fisher gwiazdą czarnej komedii

Getty Images © Steve Granitz



) zagra główną rolę w serialowej czarnej komedii. Jednym z producentów jest Funny or Die.Bohaterką serialu jest pogrążona w niesławie dziennikarka, która desperacko próbuje odbudować swoją karierę. Dlatego też postanawia zająć się sprawą kobiety skazanej na dożywocie za zamordowanie i poćwiartowanie męża. Skazana do końca podtrzymywała, że jest niewinna. Dziennikarka szybko orientuje się, że sprawa może być ponad jej siły, kiedy będzie musiała radzić sobie z przemytnikami broni, kulturą clickbaitu i osobistymi problemami.Serial powstaje na zlecenie platformy CBS All Access.