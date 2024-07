Izabela Kuna laureatką Diamentowego Klapsa Filmowego - nagrody Festiwalu BNP Paribas Kino Letnie Sopot-Zakopane

Wspólnie z organizatorem festiwalu statuetkę wręczyły Małgorzata Wasiuk, dyrektorka Departamentu Strategii Marki i Aktywizacji w Banku BNP Paribas oraz prezydentka miasta Sopot Magdalena Czarzyńska-Jachim.– mówi Paweł Adamski, organizator i dyrektor Festiwalu. Izabela Kuna to jedna z najbardziej docenianych postaci polskiego show-biznesu. Aktorka filmowa i teatralna, pisarka, reżyserka i scenarzystka. Popularność przyniosła jej rola w komedii " Lejdis ”. Obecnie można ją podziwiać w dostępnym w serwisie streamingowym Max serialu " Klara ”, gdzie występuje w potrójnej roli – głównej bohaterki, autorki pierwowzoru literackiego i producentki.– mówi Izabela Kuna – mówi Małgorzata Wasiuk, dyrektorka Departamentu Strategii.Wśród gości sopockiej gali pojawiły się polskie gwiazdy i przyjaciele festiwalu m.in.: Edyta Herbuś - tancerka i aktorka, Roman Paszke - polski żeglarz i kapitan jachtowy a z nim Ewa Ostrowska – pani burmistrz Giżycka, Andrzej Pągowski - grafik i plakacista oraz Patrycja Jewsienia – ambasadorka marki NEONAIL, czołowa nailartystka w Polsce. Galę wręczenia nagrody poprowadziła dziennikarka i prezenterka Gabi Drzewiecka. Tego wieczoru na sopockim Molo, przy zakopiańskich Krupówkach oraz w giżyckiej Ekomarinie widzowie mieli okazję zobaczyć kultowy " Pulp Fiction ” prezentowany w ramach dnia tematycznego "We Love Cinema” pod patronatem Banku BNP Paribas równo 30 lat od przyznania filmowi Quentina Tarantino Diamentowy Klaps Filmowy to nagroda przyznawana od 2011 r. naprzemiennie aktorowi lub aktorce, którzy dostarczają widzom wzruszeń, emocji i pozytywnej energii. W poprzednich latach wyróżnienie otrzymali kolejno: Borys Szyc XVII edycja BNP Paribas Kino Letnie Sopot-Zakopane rozpoczęła się 1 lipca w Sopocie i Zakopanem. We wtorek 2 lipca do filmowych lokalizacji dołączyło Giżycko z jedynym w Europie kinem jachtowym, gdzie filmy wyświetlane są nad przepięknym jeziorem Niegocin w każdy wtorek i środę wakacji. Bezpłatne seanse filmowe odbywają się do końca sierpnia na sopockim Molo (w lipcu o godz. 22.00; w sierpniu o 21.30) i na zakopiańskim Kulturalnym Placu Niepodległości tuż obok Krupówek (w lipcu o godz. 21.30; w sierpniu o 21.00). Projekcje w giżyckiej Ekomarinie startują o godzinie 21:30 lipcu i o 21:00 w sierpniu, częstotliwość radiowa dla jachtów 87,7 MHz.Pełen repertuar Festiwalu dostępny jest na stronie: https://kinoletnie.pl/repertuar Aktualności, relacje i ciekawostki dostępne na Facebooku i Instagramie @BNPParibasKinoLetnieWszystkie wydarzenia są bezpłatne, obowiązuje jedynie bilet wstępu na Molo w Sopocie.