J.J. Abrams kłóci się z HBO o budżet swojego nowego serialu

Ile będzie kosztował nowy serial J.J. Abramsa?



"Demimonde": o czym opowiada nowy serial J.J. Abramsa?



Realizacja "Demimonde" - pierwszego w pełni autorskiego serialu J.J. Abramsa od czasów " Agentki o stu twarzach " - stanęła właśnie pod znakiem zapytania. Jak informuje serwis Deadline, finansująca przedsięwzięcie telewizja HBO próbuje wymusić na reżyserze " Przebudzenia Mocy " cięcia w kosztownym budżecie.Pierwszy sezon "Demimonde" miałby pochłonąć aż 200 milionów dolarów. To więcej niż budżet " Rodu Smoka " - prequela megahitu " Gra o tron ", bodaj najcenniejszej marki w portfolio HBO. Trudno się więc dziwić, że szefostwo stacji ma obawy przed zainwestowaniem fortuny w projekt oparty na nowym, niesprawdzonym jeszcze pomyśle. Abrams pozostaje jednak nieugięty i odmawia szukania oszczędności.Dyskusje na temat budżetu "Demimonde" mają jednak szerszy kontekst. Przypomnijmy, że na początku kwietnia ogłoszono oficjalnie fuzję koncernów medialnych Discovery oraz WarnerMedia, czyli właściciela HBO. Do zadań prezesa nowej spółki, Davida Zaslava, należy teraz m.in. ocena umów zawartych przez firmy przed połączeniem. Jedną z nich jest podpisany przez WM w 2019 roku lukratywny 5-letni kontrakt ze studiem Bad Robot, którego właścicielem jest Abrams . W związku z tym, iż obecny krajobraz gospodarczy różni się od tego sprzed trzech lat, obie strony zgodziły się renegocjować umowę. Szczegóły nowego porozumienia nie zostały jednak na razie doprecyzowane."Demimonde" to ambitne science fiction opowiadające historię Olive Reed ( Danielle Deadwyler ) - młodej kobiety, która w wyniku fatalnego eksperymentu naukowego zostaje odcięta od swojej rodziny. Aby odzyskać męża i dziecko, bohaterka musi rozwikłać spisek rozgrywający się w mrocznym, odległym świecie.26 czerwca na antenie HBO zadebiutuje produkowany przez Abramsa czwarty sezon serialu SF " Westworld ". Poniżej możecie obejrzeć jego zwiastun.