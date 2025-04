Karla Sofía Gascón ("Emilia Pérez") znalazła nowy projekt. Wystąpi z kontrowersyjnym aktorem

Getty Images © Tommaso Boddi

"The Life Lift" – co wiemy o filmie?

Karla Sofíia Gascón – na czym polegały kontrowersje?

Zwiastun filmu "Emilia Pérez"

. W windzie jego budynku ktoś zostawia wiadomości skierowane do bohatera. Tajemniczy autor nakazuje mu dokonanie okrutnych morderstw na trzech innych lokatorach, którzy z kolei chcą zabić swoich najbliższych krewnych. Gascón zostanie psychiatrą, która – jak stwierdzają materiały promocyjne – "uosabia zarówno Boga, jak i diabła".Za kamerą stanie włoska debiutantka, która napisała również scenariusz w duecie z Tommassem Scutarim. Reżyserka ujawniła portalowi Variety, że budżet produkcji to około trzy miliony dolarów. Zdjęcia rozpoczną się na koniec roku i potrwają do lutego.W swoich komentarzach sprzed paru lat Gascón nie miarkowała słów i ostro wypowiadała się o islamie, chrześcijaństwie oraz samej gali oscarowej, którą nazywała "afrokoreańskim festiwalem" i "demonstracją BLM".Kiedy w mediach społecznościowych wybuchła burza, a słowa Gascon publikowały najważniejsze branżowe portale, aktorka postanowiła aktywnie się bronić. W efekcie Netflix postanowił odciąć się od aktorki i wykluczył ją z oscarowej kampanii.W kategorii "Najlepsza aktorka pierwszoplanowa" pokonała ją jednak Mikey Madison z " Anory ". W sumie " Emilia Pérez " zdobyła dwa Oscary: dla najlepszej aktorki drugoplanowej ( Zoe Saldaña ) i za najlepszą piosenkę ("El Mal").