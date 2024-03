"Zodiak", "Wolny strzelec" czy " Donnie Darko"? Wybieramy najlepsze filmy z Jake'a Gyllenhaala

Dramat w reżyserii Antoine’a Fuqua to opowieść o spadku na sam dół i długiej drodze powrotnej. Zdobywca pasa mistrzowskiego Billy Hope ma u stóp cały świat. Pokonał swoje demony i najtrudniejszych przeciwników, jest kochającym mężem i ojcem. Przed nim świetlana przyszłość, w której, inaczej niż przez lata wyrzeczeń, nie będzie musiał bać się o nic. Jednego dnia traci jednak wszystko i będzie musiał jeszcze raz wejść do ringu, aby zawalczyć o pozostałości z jego idealnego życia. Nim to zrobi, wróci do ciężkich treningów prowadzonych przez emerytowanego pięściarza i trenera najtwardszych bokserów amatorów ( Forest Whitaker ). Na ekranie Gyllenhaal przechodzi przemianę fizyczną w prawdziwą maszynę do zabijania, a w rzeczywistości w mężczyznę, który nie ma nic do stracenia, a jednocześnie może zrobić wszystko. Choć to kino mało zaskakujących zwrotów akcji i schematycznych warunków gatunku, charyzma odtwórcy roli głównej niesie ten konsekwentne i udane kino sportowe.