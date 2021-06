Jake Gyllenhaal w nowej wersji "Miasteczka Salem"?

Po sieci krążą słuchy, że twórcy nowej wersji " Miasteczka Salem " chcieliby zdobyć do głównej roli Jake'a Gyllenhaala . Aktor na razie nie odpowiedział. Ale trzymamy kciuki.Remake oryginalnego " Miasteczka Salem " z 1979 roku na podstawie powieści Stephena Kinga przygotowuje studio New Line Cinema. Jakiś czas temu pojawiły się niepotwierdzone przypuszczenia, że w roli tajemniczego i nikczemnego Strakera moglibyśmy zobaczyć Christopha Waltza Fabuła zarówno książki Kinga , jak i filmu " Miasteczko Salem " opowiada o pisarzu, który powraca po wielu latach do swojego rodzinnego miasteczka. Od pierwszej chwili jest zdumiony zachowaniem mieszkańców; niegdyś gościnna i przyjaźnie nastawiona społeczność – sprawia wrażenie nieufnej i złowrogiej. Ben podejrzewa, że winowajcą może być ekscentryczny sprzedawca antyków i coś, co kryje się w tajemniczej posiadłości.Zdjęcia mają się rozpocząć jesienią, a premierę zaplanowano na 2022 rok.