Jakie filmy musicie znać, by zrozumieć "Madame Web"? Żadne. To samodzielna historia

Reżyserka "Madame Web": To samodzielna historia

Kim jest Madame Web? Geneza bohaterki

O czym opowiada Madame Web"? Zobacz zwiastun

Fani Spider-Mana wciąż liczą, że w produkowanych przez Sony widowiskach – według komiksowych oryginałów powiązanych z Człowiekiem Pająkiem – pojawi się ich ulubiony superbohater. Jak na razie tak się nie stało (pomijając scenę po napisach z " Venoma 2: Carnage "). Nie wygląda też na to, by "Madame Web" miała być wyjątkiem. W rozmowie z "Entertainment Weekly" reżyserka S.J. Clarkson powiedziała o tytułowej bohaterce:Madame Web, znana także jako Cassandra Webb, to bohaterka komiksów Marvela . Po raz pierwszy pojawiła się w opublikowanym w listopadzie 1980 roku zeszycie "The Amazing Spider-Man", którego autorami byli Denny O'Neil John Romita Jr. Jest ona mutantką posiadającą wiele zdolności telepatycznych. Są wśród nich jasnowidzenie, wyświetlanie swojej formy astralnej z dala od miejsca, w którym znajduje się ciało, a także przeprowadzenie psychicznych operacji na umysłach innych osób.Cassandra Webb była niewidoma, a, przewlekła choroba połączeń nerwowo-mięśniowych doprowadziła ją do paraliżu. Jej niezwykłe umiejętności pozwoliły jej jednak pracować jako medium (w pierwszym zeszycie, w jakim się pojawiła, pomogła Spider-Manowi odnaleźć ofiarę porwania). Jej mąż Jonathan Webb zaprojektował i skonstruował dla niej skomplikowaną aparaturę podtrzymującą życie, która składała się z rurek ułożonych w formę pajęczej sieci. Umierając, bohaterka przekazała swe supermoce Julii Carpenter – bohaterce, która po raz pierwszy pojawiła się w stworzonym przez Jima Shootera Mike'a Zecka komiksie "Secret Wars" (numer 6 wydany w październiku 1984 roku).Widowisko " Madame Web " z Dakotą Johnson w tytułowej roli trafi na ekrany kin już za niespełna miesiąc. Zobaczcie zwiastun: Madame Web " to historia ratowniczki medycznej, Cassandry Webb, która pracuje na Manhattanie. Okazuje się, że może mieć niezwykłe umiejętności jasnowidzenia. Poznaje trzy młode kobiety mające według jej wizji niezwykłą przyszłość. Pod warunkiem, że jej dożyją.